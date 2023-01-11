تشييع جثمان طفل غرق في أحد الترع بزفتي.. «كان بيلعب»

شيع أهالي منطقة الصوامع بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، جثمان طفل في العقد الأول من العمر، إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه والانتهاء من استخراج تصريح الدفن، ودفنه بمسقط رأسه في مقابر العائلة بمدينة زفتي.

التصريح بدفن الجثة

وكانت جهات التحقيق قررت التصريح بدفن جثة طفل في العقد الأول من العمر يدعي «أدام صابر»، ويبلغ من العمر 6 سنوات، وتسليم الجثمان إلى ذويه، بعد انتهاء مفتش الصحة من توقيع الكشف الطبي عليه، وتبين وفاته باسفكسيا الغرق، وكشفت التحريات أن الطفل لقي مصرعه غرقا في أحد المجاري المائية، أثناء لعبه برفقة أصدقائه.

إخطار بمصرع طفل

وكانت مأمور مركز شرطة زفتي، تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتي العام يفيد، بوصول طفل يدعي أدام صابر، ويبلغ من العمر 6 سنوات، ومقيم بمنطقة الصوامع، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.