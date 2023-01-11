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القبض على المتهمين بسرقة أبواب غرف تفتيش كبائن التليفونات الأرضية في بدر

كتب:

محمد بركات
11:36 ص | الأربعاء 11 يناير 2023
أرشيفية

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية «تروسيكل»، دون لوحات معدنية، قيادة أحدهما مُحمل عليه (4 أبواب صاج- 2 باب حديدي) خاصين بغرف تفتيش كبائن التليفونات الهواتف الأرضية.

اعتراف المتهمين

بمواجهتهما، اعترفا بسرقتها من كبائن التليفونات بذات المنطقة، وباستدعاء أحد مسؤولي الشركة المالكة للمضبوطات، تعرف على عليها، واتهمهما بـ السرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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