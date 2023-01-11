«أسرة» تتسلم منزلها بعد إعادة ترميمه بالأقصر: حياتنا اتغيرت للأحسن

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أسرة تتسلم منزلها بعد إعادة ترميمه وتأهيليه في مركز إسنا بالأقصر».

رب الأسرة: الحياة كانت صعبة للغاية كنا زي اللي قاعدين في ترب

وقال حسن صادق، رب الأسرة التي تسلمت البيت: «أنا مواطن على باب الله، الحياة كانت صعبة للغاية كنا زي اللي قاعدين في تُرب، كنا بننام وسط التراب والعقارب والأبراص والقطط وسطنا، كنت أروح عند الناس الحلوة أتونس بالليل وأقول اكرمني ببيت حلو وعاوز أبقى نضيف زي الناس، والحمد لله ربنا قبل الدعوة».

مبادرة «صناع الخير» قدمت لي خدمة رائعة

وأضاف: «جالنا عدد من المسؤولين صوروا البيت القديم، وتم بناء منزل جديدن وبقيت عايش حياة مختلفة تماما، على مستوى النظافة ولا توجد أصوات مزعجة، الواحد بيستحمى ويقعد نظيف والحالة حلوة، عملوا لي مطبخ وحمام وغرفتين وصالة وحديد حلو وخلاطات وجدران مميزة، مبادرة صناع الخير قدمت لي خدمة رائعة وأنا أشكرها على ذلك، شيء رائع أكثر مما كنت أتمناه بكثير، التشطيب رائع للغاية».