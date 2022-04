إعادة ترميم تمثال لينين في «هينيشيسك» الأوكرانية بعد احتلالها

أعيد ترميم نصب تذكاري للزعيم السوفيتي فلاديمير لينين في مدينة هينيشيسك الساحلية، بالقرب من مدينة خيرسون، التي تحتلها حاليًا القوات الروسية، وكان قد تم قطع التمثال من فوق الركبتين قبل بضع سنوات.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإنه ليس من الواضح من أعاد ترميم التمثال، على الرغم من أن ناشط معارض من بيلاروسيا، قد أشار إلى أن ذلك من عمل القوات الروسية بعد سيطرتها على المدينة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ذلك يعد خطوة غريبة، إذا صح قيام الجنود الروس بذلك، بالنظر إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد ألقى باللوم على الزعيم السوفيتي في إنشاء دولة أوكرانيا.

In the Kherson region of Ukraine, Russian soldiers have installed the Lenin monument. pic.twitter.com/o1GAPLpTN7

من جهة أخرى، توقع رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، سيرجي براتشوك، أن تقصف القوات الروسية، مدينة خيرسون بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من نوع جراد وتتهم القوات المسلحة الأوكرانية بذلك، وذلك من أجل إجراء استفتاء زائف في منطقة خيرسون.

وقال «براتشوك» في تصريحات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن الروس بالقرب من جسر أنتونيفسكي، ينشرون أنظمة صواريخ جراد لقصف خيرسون، واتهام القوات المسلحة الأوكرانية بذلك، حيث يجب أن يكون هذا هو سبب إنقاذ المدينة من خلال إجراء استفتاء زائف، ونريد التأكيد على أن الجيش الأوكراني لا يفتح النار أبدًا على منازل المدنيين.

