إعادة ترميم السور الحديدي بكوبري أكتوبر بعد اصطدام سيارة ملاكي به

تعمل الأجهزة الأمنية على ترميم أجزاء السور المهدوم أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه المقابل لجامعة عين شمس، بعد أن تسبب سير سيارة بسرعة كبيرة أعلى كوبري أكتوبر صباح اليوم في الاصطدام بالسور الحديدي من الناحية المقابلة لجامعة عين شمس، ما تسبب في كسور لأجزاء من السور وسقوط بعض أجزائه جراء الاصطدام، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية على الكوبري.

المرور تدفع بالأوناش لإزالة آثار الحادث

وأسرع رجال المرور أسفل الكوبري بعد الدفع بالأوناش لنقل حطام السور المنهار، ويجري رجال الأمن التحريات حول الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة أعلى الكوبري وأسفله للوصول إلى مرتكب الواقعة قائد السيارة التسبب في كسر السور الحديدي.

اصطدام سيارة بسور كوبري أكتوبر

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باصطدام سيارة بسور كوبري أكتوبر، ما أسفر عن سقوط جزء أسفل الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة، وتم الدفع بسيارة ونش لنقل المصابين، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتستمع جهات التحقيق لشهود العيان في الواقعة وتتابع سير التحقيقات.