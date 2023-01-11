مزارع ينهي حياة عامل بـ«رصاصة في الرأس» بسوهاج.. خلافات عائلية السبب

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات، بإستقبالها جثة لـ(عامل - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى بالرأس.

السبب خلافات سابقة بين العائلتين

وبسؤال عم المتوفى إتهم (مزارع - مقيم بذات دائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات سابقة بين العائلتين.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.