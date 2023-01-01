عالم مصري بالولايات المتحدة: الذكاء الاصطناعي سيدخل مرحلة اتخاذ القرار

قال الدكتور رضا السيد أمين أستاذ زائر بالجامعة الأمريكية ورئيس قسم المعلومات والذكاء الصناعي في جي سي بيني أمريكا، إن الذكاء الصناعي مجال خصب ويتطور بسرعة ولا أحد يمكنه القول إنه وصل إلى نهايته، وأي بحث يمكن تطبيقه بشكل مباشر.

وأضاف أمين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «نحن الآن في مراحل التطبيق الشغوفة في كل المجالات، من خلال الجامعات والشركات، نحن مقبلون على مرحلة يفهم فيها الذكاء الاصطناعي الحوارات، وسيدخل في مرحلة اتخاذ القرار».

برامج جديدة في الذكاء الصناعي تحاول تحدي الإنسان

وتابع أستاذ زائر بالجامعة الأمريكية، أن هناك برامج جديدة في الذكاء الصناعي تحاول تحدي الإنسان في الإجابة على أسئلة الامتحانات، وهذا الأمر أصبح متاحا لقياس ذكاء الإنسان بالنسبة للآلات الخاصة بالذكاء الصناعي.

وأكد: «أصبح لدينا كم معلومات هائل نتيجة للتحول الرقمي، وفي المرحلة المقبلة ستزيد معلومات الذكاء الاصطناعي عن الإنسان بشكل كبير، حيث يحصل عليها من فيسبوك وجوجل وغيرها من المواقع، وهو ما يمكنه من اتخاذ القرار مثل القرارات الخاصة بالشراء عند التسوق».