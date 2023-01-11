استشاري طب نفسي يكشف طرق الوقاية من إدمان «السوشيال ميديا»

قال الدكتور هاشم بحري استشاري الطب النفسي، إن قضاء الطلاب أوقاتا طويلة في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، يؤثر على النشاط العلمي والاجتماعي والاقتصادي والاهتمام بالذات وصلة الرحم والتواصل مع الآخرين، لافتًا إلى أن الاستمرار في قضاء أوقات طويلة وبصورة منتظمة أصبح يطلق عليه إدمان، وهو مفهوم عالمي مغاير للإدمان في صورته التقليدية، إذ أن تتبع الموبايل واللاب توب والإنترنت بصورة مستمرة يقع في دائرة الإدمان.

إدمان الأنترنت إدمان حقيقي

واضاف بحري في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أن إدمان التصفح على مواقع التواصل الاجتماعي هو إدمان حقيقي، وهو ما دفع مدينة باريس إلى فتح مستشفى لعلاج إدمان الإنترنت، تتضمن عيادات إضافة لوجود قسم داخلي لحجز المرضى.

دور الآباء في السيطرة على وقت الأبناء

وأكد استشاري الطب النفسي على ضرورة أن يكون هناك دور للآباء في السيطرة على الوقت الذي يقضيه الطلاب على الإنترنت، مشددًا على ضرورة أن يكون منع الطلاب من الإنترنت بصورة تدريجية مع توفير بديل للسعادة المرتبطة بالنسبة لهم بالإنترنت كالخروج للتنزه أو الذهاب النادي.