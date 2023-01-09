خبير أمني لـ«لما جبريل»: السوشيال ميديا وراء تفشي ظاهرة التزوير في شخصيات رسمية

قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ظاهرة التزوير في شخصيات رسمية وانتحال الصفة ليست ظاهرة حديثة وأشكالها متعددة وصورة الجاني والمجرم والأسلوب يختلف مع تطور الحياة ووسائل الاتصال، ولكن تطور الظاهرة مرتبط بتطور وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أعطت فرصة للعديد من الأشخاص في معرفة معلومات عن غيرها بمنتهى السهولة.

المجني عليه يتصف بالطمع

وأضاف «صادق»، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن المجني عليه يتصف بالطمع بالحصول على أكثر من حقه، وبالتالي ينصب عليه سواء أكان نصب أو انتحال صفة مسؤول معين ويحصل منه على مبلغ من المال أو يؤدي لخسارته خسارة معينة وغيرها.

وأشار إلى أن الشرط الأساسي في وقوع المجني عليه في جريمة النصب بأن يكون طماعا، وعدم وعي الكثيرين في ضرورة عدم وضع البيانات الشخصية دون مقتضى على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ولفت أن هناك ثقافة منتشرة بأن كل شيء ينتهي بالأموال والمعارف، هذه الثقافة يغذيها ناس لها مصالح في ذلك، فالعالم بات أكثر مادية، كما أن سقف الطموحات أصبحت مرتفعة لدى الأشخاص، والنصاب يستغل كل ذلك سواء طمع الضحية والمعلومات التي يتحصل عليها من وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي تتم الجريمة.

أزمة قيم تساعد لارتكاب مثل هذه الجرائم

وتابع: «يوجد أزمة قيم، تساعد على مثل هذه الجرائم، من خلال استغلال المال والمعارف في تخليص المصالح، وهذا يتواجد في وسط رجال الأعمال والمال، ويساعد على ذلك وجود حالات فساد، وعندما تنتشر مظاهر الفساد مع انعدام القيم أو ضعفها وعدم مراعاة الضمير يساعد على ارتكاب مثل هذه الجرائم»