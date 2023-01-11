انطلاق فعاليات ندوة «جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية»

انطلقت منذ قليل فعاليات الندوة الشهرية لمجلة الأزهر التي تنظمها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بعنوان: «من جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهوية الوطنية».

المشاركون في الندوة

ويشارك في الندوة التي تعقد الآن بمركز الأزهر للمؤتمرات، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة، والدكتورة وفاء كامل، أستاذ اللسانيات في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ويدير الندوة الأستاذ عبد الله يسري، الإعلامي بالتلفزيون المصري.

وتناقش الندوة: دور مجلة الأزهر في الدفاع عن اللغة العربية، ومحتوى مجلة الأزهر وأثره في الوعي اللغوي، ومستقبل تعليم اللغة العربية في مصر، واللغة العربية بين الفصحى والعامية.

اعتناء مؤسَّسة الأزهر الشريف بقضية اللغة العربية

ويأتي موضوع هذه الندوة في إطار اعتناء مؤسَّسة الأزهر الشريف بقضية اللغة العربية، باعتبارها قضية هُويَّة وبقاء، وتضطلع مجلة الأزهر منذ صدورها في غرَّة المحرَّم لعام 1349هـ الموافق مايو 1930م، بدورٍ مهم في الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها؛ وذلك من خلال الالتزام الكامل بنشر موادها التحريرية باللغة العربية الفصحى، إلى جانب تخصيص المجلة لباب يناقش علوم اللغة من نحو وصرف وأدب وبلاغة وقضايا عروضية إلى غير ذلك.