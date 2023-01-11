رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مجلس إدارة الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي

ترأس الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع مجلس إدارة الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجية للجامعة 2030 - 2023، وذلك لمناقشة رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها وأهدافها الاستراتيجية، وربطها باستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الجامعة 2023 - 2030، تمهيدا لتدشينها وإطلاقها.

مجلس إدارة التخطيط الاستراتيجي

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحيم سعد شولح، المشرف على الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور سعد محمود سعد، المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتورة فاطمة عبدالوهاب، مدير التخطيط الاستراتيجي، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس إدارة التخطيط الاستراتيجي.

الخطة الاستراتيجية الجديدة بجامعة بنها

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الخطة الاستراتيجية الجديدة تتسق مع المتغيرات الجديدة، من أجل المساهمة في إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها، ووضعها في مصاف الجامعات العالمية، والعمل على التحول الرقمي وتنمية روح الابتكار واقتصاد المعرفة، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عبدالرحيم شولح، شرحا للخطة الجديدة ورؤيتها ورسالتها، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها ترتكز على رؤية ورسالة تؤهلها للوصول إلى العالمية، من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمني، وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل.