تفاصيل تثبيت أسعار رحلات العمرة خلال شهر رجب دون زيادة.. «فيديو»

كشف أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل تثبيت أسعار رحلات عمرة شهر رجب، موضحًا: «هذا الأمر يرجع إلى التعاقدات منذ فترة طويلة، كما تم زيادة الأعداد، وهذا الموسم مختلف عن الموسم السابق، وهو ما يخلق منافسة لصالح المواطن المصري ويجعل الشركات تقلل هامش الربح».

بعض القرارات التي تم إصدارها منذ يومين بالتأمين الطبي فيما يعادل 145 ريال

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «بعض القرارات التي تم إصدارها منذ يومين بالتأمين الطبي فيما يعادل 145 ريال فيما يعادل 1100 جنيه قلل هامش الخسائر بالنسبة لتذاكر الطيران، وهو ما ساعد على عدم رفع الأسعار على المواطنين مع تقليل هامش الربح».

لا يوجد سقف على مستوى أعداد المعتمرين

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية: «لا يوجد سقف على مستوى أعداد المعتمرين، وحاليا الأعداد مفتوحة وهو ما زاد قوة المنافسة بين الشركات وقلل هامش الربح وكل ذلك خدم المواطن المصري، الإقبال ضعيف وليس كالمعتاد بالنسبة للفترات السابقة».