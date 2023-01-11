الثوب السوداني وبخور الصندل تجذب الجماهير في معرض «بيت العرب»

العطور المميزة والأقمشة ذات الألوان الزاهية المطرزة يدويًا، تجذبك من بعيد قبل أن تصل إلى جناح جمهورية السودان في المعرض العربي للأسر المنتجة «بيت العرب» بقصرالقبة، لتجد أنواعًا متعددة من بخور الصندل، وأخرى من حلوى الصمغ العربي.

بـ الزي السوداني المميز، تستقبل سهاد التيجاني، 50 سنة، زوار المعرض بابتسامة هادئة، وهي تفرد الأثواب المطرزة يدويًا بأشكال مختلفة، لتؤكد لـ«الوطن» أن الثوب السوداني، يكون من القماش الصناعى، لكن التصميم كله صناعة يدوية: «الألوان والجلايتر السوارافيسك أو الترتر أو الكريستال كله باليد وبالواحدة حسب التصميم والرسمة».

تتابع «سهاد»: «يأخذ الثوب الواحد من ثلاثة أيام إلى أسبوع من العمل، بحسب الرسمة والتصميم، والثوب اللي فيه تصاميم يتم ارتدائه في المناسبات السارة، إضافة للثوب الأحمر أو ثوب العروس، ونسميه الجيرتك، مع خطوط ذهبية أو جدلة، نسبة إلى جدائل الشعر، إضافة إلى الثوب الأبيض وله استخدامات كثيرة».

الثوب يحتاج إلى عمل لمدة 10 أيام

تعمل «سهاد» في مشغلها ببيتها، بمشاركة إخوتها وبناتها، وأحيانا الثوب يحتاج إلى عمل لمدة 10 أيام، كما أن هناك تصاميم تراثية شهيرة مثل «الورد أو أوراق الشجر»، لكن الفتيات حاليًا يطلبن منها تزيين الثوب بالخرز أو الرسوم الإفريقية.

الجناح السودانى في معرض «بيت العرب» يشارك فيه 4 عارضات

ولفتت «سهاد» إلى أن الجناح السوداني في معرض «بيت العرب» يشارك فيه 4 عارضات، سواء بالثوب السوداني أو بالعطور السودانية والصناعات التحويلية، مؤكدة أن فكرة المعرض عرفتها على مزيد من الأسر المنتجة من مختلف البلدان العربية.

على يمين «سهاد» فى الجناح السوداني بمعرض «بيت العرب» لـ«الأسر المنتجة»، تجلس أسما عبدالله بابافاتح، التي تجاوز عمرها 49 سنة، تستعرض أنوعًا من العطور، لينتقي منها زوار المعرض ما يشاؤون.

بخور الشاف والعنفر تُستخدم في الأعراس

لدى «أسما» بخور الشاف وبخور العنفر، التي تُستخدم في الأعراس، وكذلك بخور الصندل والدلكا للمساج، ودهانات للشعر والجسم، مؤكدة أن بناتها الثلاث يعملن معها.

تشرح «أسما» مراحل إنتاج البخور، مؤكدة أنه في البداية يجرى جلب المادة الخام أو النبات، الذي يجرى العمل عليه ثم تنظيفه، ويقسم إلى كميات معينة، ثم يوضع البخور على النار، ويضاف إليه سكر كى يتماسك، ويرش عليه القرنفل والمحلب، الأمر الذي ليس بالسهل.

تضيف «أسما»: «تصنيع الدلكا عملية شاقة، نحضر طلح، وهو خشب للحرق، ويخلط بدقيق الذرة الرفيعة المعجون بالمحلب والقرنفل، ويوضع على النار، ونواصل العمل عليه 12 ساعة لمدة 3 أيام، وفي النهاية نصنع مادة لتدليك الجسم، تجعل رائحته ذكية ووميزة وترطب الجلد».