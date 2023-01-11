مصرع شاب بطلقات نارية في سوهاج.. «يعول زوجة و7 شقيقات»

لقى شاب من قرية الحجز بمركز البلينا في محافظة سوهاج مصرعه بطلقات نارية، أثناء عودته لمنزله ولاذ المتهمين بالفرار، ونُقل جثمانة إلى المستشفى المركزى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بمقتل شاب بناحية قرية الحجز بدائرة مركز البلينا.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، وبالفحص تبين مقتل شاب يدعى «محمد. أ. ع» 26 عامًا، وتم نقله إلى المسشتفى المركزى حيث وضع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة.

المجنى عليه يعول 7 شقيقات

وقال «محمد علام»، أحد أفراد قرية الحجز لـ«الوطن»، بإن المجنى عليه عامل يتيم الأبوين، والأخ الوحيد لـ7 شقيقات يعولهم مع زوجته وطفلتة ذات الـ4 سنوات وطفل رضيع يبلغ شهور من عمره، قائلا «لاحول ولاقوة إلا بالله ده غلبان وسايب كوم لحم ومش عارفين ليه ده حصل».

تحرير محضر بالواقعة

وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد المتهمين وضبطهم ، وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .