إجراء مطلوب من مستحقي الدعم قبل إضافة المواليد.. اعرف التفاصيل

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن موظفي مكاتب التموين على مستوى المحافظات لا يرفضون استلام أي طلب مقدم من الفئات الأولى بالرعاية بخصوص إضافة المواليد، إلا إذا كانت الأسرة لم تقم بتحديث بطاقة التموين الخاصة بها، موضحة أن تحديث البطاقة يتم من خلال إدخال رقم الموبايل صاحب البطاقة وقبوله ضمن قاعدة بيانات البطاقة التي تضم عدد أفرادها وقيمة الدعم المخصص لهم.

تحديث بطاقة التموين شرط إضافة المواليد

وأكدت المصادر في تصريحات لـ «الوطن»، أنه متاح أمام الأسرة تحديث بطاقة التموين إما من خلال رابط موقع دعم مصر والمخصص فقط لإضافة رقم الموبايل على بطاقة التموين، أو عبر تقديم رقم موبايل لموظف مكتب التموين يكون مسجلا باسم رب الأسرة صاحب البطاقة قبل تقديم طلب إضافة المواليد حتى يكتمل ملف الأوراق المطلوبة.

وأقر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ 8 ديسمبر 2022، أحقية الفئات الأولى بالرعاية في تقديم طلبات إضافة المواليد لزيادة عدد أفراد البطاقة من أجل زيادة الدعم التمويني المخصص لها تيسيرا لهم، موضحة أن الفئات الأولى بالرعاية هم: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة».

مهلة تقديم طلبات إضافة المواليد

فيما تقوم المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات بإرسال طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد إلى مديريات التموين، والتي تقوم بوضعها وتنسيقها على أسطوانة مدمجة معنونة باسم المديرية، ومن ثم إرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين، حتى تقوم إدارة نظم المعلومات بالوزارة بمراجعتها وفحصها للتأكد من أحقية الفئات المتقدمة في إضافة أبنائهم على منظومة الدعم.

وأكدت وزارة التموين، أن تلقي طلبات المواطنين حول إضافة المواليد مفتوح في المكاتب وغير محدد بمهلة، من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع المستحقين في تقديم طلبات إضافة أبنائهم وبالتالي زيادة الدعم المخصص للبطاقة سواء دعم التموين أو دعم الخبز.