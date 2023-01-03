عاجل.. رسالة من «التموين» لأصحاب البطاقات على الموبايل: ترسل مرة واحدة شهريا

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرسال رسالة هامة لأصحاب البطاقات التموينية في جميع محافظات الجمهورية، على رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية والمسجل لدى الوزارة، وذلك مرة واحدة شهريا.

هدف رسالة وزارة التموين شهريا على الموبايل

وأكّدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ هدف إرسال الرسالة الشهرية إلى أصحاب البطاقات هو التصدي لتلاعب بعض البقالين في أسعار السلع التموينية المقررة لكل بطاقة وفقًا لحصة عدد الأفراد المدرجين عليها، إذ تتضمن الرسالة تفاصيل السلع المنصرفة للأسرة صاحبة البطاقة من منفذ البقال التابع لها، وتفاصيل رصيد البطاقة.

23 مليون بطاقة تموين

وأكّدت المصادر أنَّه بعد نجاح تجربة إرسال الرسالة لأصحاب البطاقات في 8 محافظات على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بدأت وزارة التموين في إرسالها بدءا من شهر يناير الجاري إلى 23 مليون أسرة تمتلك البطاقات التموينية في جميع المحافظات، وتنص الرسالة على بيان المنصرف من السلع للأسرة من الزيت والسكر والأرز أو السلع الأخرى التي تضخها وزارة التموين بأسعار مدعمة لمنافذ البقالين.

صورة من الرسالة المرسلة على الهاتف لأصحاب البطاقات

وتختلف الرسالة المرسلة من وزارة التموين على الهاتف المحمول، على حسب عدد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة وقيمة الدعم المخصص له، كما ترسلها الوزارة مرة واحدة شهريا بعد إتمام عملية صرف السلع التموينية من البقال التمويني.