اعرف أسعار السلع الغذائية اليوم.. «علشان محدش يضحك عليك»

تنشر «الوطن»، أسعار السلع الغذائية، اليوم، لتجنب جشع التجار في أسعار السلع الأساسية، وفقاً لما أقرته الحكومة، خلال من عدد من القرارات المهمة، وتوفير منافذ للبيع بأسعار مخفضة، بهدف ضبط الأوضاع في السوق.

ووفقاً لبيان الغرفة التجارية، برصد قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر اليوم، داخل المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية، ننشر لكم أسعار السلع اليوم.

أسعار السلع الغذائية اليوم

جاءت أسعار السلع كالتالي:

دقيق زنة 1 كيلو بسعر 26 جنيه

سكر زنة 1 كيلو بسعر 18 جنيهًا

أرز زنة 1 كيلو بسعر 18 جنيهًا

مكرونة أنواع مختلفة زنة 400 بسعر 14 جنيهًا

زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا

زيت ذرة عافية زنة 2.2 لتر بسعر 125 جنيها

زيت ذرة كريستال زنة 1.5 لتر بسعر 100 جنيه

زيت عباد الشمس كريستال زنة 5 لتر بسعر 250 جنيهًا

خل زنة 1 لتر بسعر 12 جنيها

طحينة زنة 475 جرام بسعر 47 جنيها

لبن عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بسعر 22 جنيها

لبن جهينة كامل الدسم 1.5 لتر بسعر 35 جنيها

لحم بقري مكعبات بلدي بسعر 200 جنيه

لحم بقري مستورد مفروم بسعر 155 جنيهًا

كيس ملح طعام زنة 450 جرام بسعر 2 جنيه.

طرح 40 ألف منفذ بأسعار مخفضة علي مستوي الجمهورية

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إنه تم توفير وطرح منتجات البالغ عددها نحو 40 ألف داخل منافذها المنتشرة علي مستوي محافظات مصر، بالإضافة إلي صرف مقررات يناير 2023، إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، اعتباراً من أمس الأحد، من التاسعة صباحاً، وحتى التاسعة مساء يومياً، وذلك لتوفير الدعم الاستثنائي للمواطنين وتخفيف العبء.

حملات تموينية مكثفة لصرف المقررات بأسعارها الرسمية

وتكثف جهات الرقابة التموينية حملاتها على المنافذ التموينية، للتأكد من التزامها بصرف المقررات بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الوزارة، والحصص المقررة لكل مستفيد من السلع الاستراتيجية.

كما طرحت وزارة التموين عدد 32 سلعة مدعمه من الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية (كالزيت والسكر والأرز والمكرونة)، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، الجبن، الصلصة الخل، والدقيق، التونة، المربى، وكذلك العدس والفول.