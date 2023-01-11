تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ1979 مواطنا بمركز بني مزار في المنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، المحافظ، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمناطق والقرى كافة الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة طبية وعلاجية بقرية الجرنوس

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الجرنوس في مركز بنى مزار، خلال يومي 9 و10 يناير الجاري، وجرى الكشف الطبي على 1979 حالة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

أطباء في التخصصات كافة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات؛ إذ جرى الكشف على 392 حالة جراحة، و528 أطفال، و160 باطنة، و168 قلب، و77 نساء، و103 أسنان، و209 جلدية، و277 أنف وأذن، و65 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه جرى عمل 105 تحاليل مختلفة، و11 حالة موجات صوتية، و4 أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ129 مترددا، وإجراء خلع أسنان لـ14 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل 41 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ143 مترددا، من خلال 13 عيادة متنقلة.