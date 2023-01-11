تسمم ربة منزل بسبب تناول صابون سائل عن طريق الخطأ في المنيا

أصيبت ربة منزل بالتسمم إثر تناولها صابونًا سائلا عن طريق الخطأ داخل منزلها الكائن بمركز مطاي في شمال محافظة المنيا، وتم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية والعلاج.

إصابة ربة منزل بالتسمم

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى مطاي المركزي، تتضمن وصول «مي-م» 25 عاما، ربة منزل، مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر ولسوء حالتها الصحية تم نقلها إلي قسم السموم بالمستشفى العام بمدينة المنيا ووضعها تحت الرعاية والملاحظة، حيث تبين أنها تستجيب للعلاج وتتماثل للشفاء تدريجيا.

التحريات ترجح تناولها صابونا سائلا

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية وسؤال أحد أقارب المصابة تبين أنها تقيم بمنطقة أرض القصب بحي جنوب مدينة مطاي، وأثناء تواجدها داخل منزلها تناولت سائلا مجهولا عن طريق الخطأ يرجح أن يكون صابونا سائلا، ونتج عن ذلك حدوث قيء مستمر وظهور مضاعفات وجرى نقلها للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق والتصرف حيث طلبت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الظروف والملابسات.