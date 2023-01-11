إصابة 3 طالبات صدمتهن سيارة مجهولة في المنيا.. «السائق هرب»

أصيبت 3 طالبات، صدمتهن سيارة مجهولة وفرت هاربة أثناء عبورهن الطريق العام بمدينة بني مزار في شمال محافظة المنيا، وتم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة مجهولة بـ3 طالبات أثناء عبورهن الطريق العام بشارع الجمهورية بمدينة بني مزار وفرت هاربة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة كل من: سلوي دسوقي، 19 عاما، من مركز مطاي، مريم طه 16 عاما، مني خالد 15 عاما، من مدينة بني مزار.

جهود أمنية لضبط السيارة الهاربة

تم نقل المصابات للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وسحجات وكدمات بالجسم، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديد وضبط السيارة وسائقها الهارب.

وصدمت أمس سيارة ملاكي شخص أثناء عبوره الطريق أمام سجن شديد الحراسة بمدينة المنيا الجديدة، وبالفحص تبين إصابة «شحاتة أحمد حسن»، مقيم بمحافظة قنا، بسحجات وكدمات وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، كما انقلبت أمس سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي قبلي محور سمالوط ونتج عن ذلك إصابة السائق والتباع.