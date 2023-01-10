حبس المتهم بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من المواطنين في المنيا

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالنصب على المواطنين في المنيا، بمبلغ 4 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى وصول بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص تلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها في تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها، فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم برد المبالغ.

وبالفحص تبين أنه أحد الأشخاص قام بممارسة نشاط احتيالي بالنصب على المواطنين، من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية، وقام بالنصب عليهم بملغ 4 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، ومواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وحول العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي سمير عبد العظيم على عقوبة النصب والاحتيال، إنه وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.