الجامعات الخاصة تستعد لتنسيق منتصف العام.. «توجد أماكن شاغرة»

أنهت الجامعات الخاصة استعداداتها لتنسيق القبول 2022-2023 لمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري، ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل لهم عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

من جهته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الالتزام بالقرارات والحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة بشأن تنسيق القبول، موضحاً أنه سيتم فتح باب التقدم على الأماكن الشاغرة خلال إجازة منتصف العام، وبعد انتهاء امتحانات التيرم الأول مباشرة، مضيفا أنه جرى التشديد على تطبيق الضوابط والقواعد كافة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

في السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الاستعداد لتنسيق القبول 2023 لمختلف الكليات، ومن المقرر فتح باب القبول منتتصف العام الجاري، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.