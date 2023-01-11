موعد صرف تكافل وكرامة شهر يناير 2023 لأكثر من 5 ملايين أسرة

يبدأ مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في صرف مستحقات شهر يناير 2023، بدءا من الأحد المقبل الموافق 15 يناير 2023، حيث يتم الصرف لأكثر من 5 ملايين أسرة، بما يشمل حاملو بطاقات «ميزة» البنكية والبطاقات الذكية.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن تكلفة الدعم النقدي تقدر بـ 28 مليار جنيه تتحمل الموازنة العامة للدولة 25 مليار جنيه، ويتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر يناير

وأشارت «التضامن» في تقرير صادر عنها، إلى أنه يتم صرف 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام، كما يتم صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و450 جنيها شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، وفيما يتعلق بالأطفال أشارت «التضامن»، إلى أنه يتم صرف 60 جنيهًا للطفل أقل من 6 سنوات، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، ويصرف 100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيها في المرحلة الثانوية، كما يصرف 200 جنيه للطالب الجامعي.

وقف كل بطاقات تكافل وكرامة القديمة بدءاً من منتصف يناير 2023

وأوضحت «التضامن»، أنه سيتم وقف كل بطاقات «تكافل وكرامة»، القديمة بدءاً من منتصف يناير 2023، مناشدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ضرورة تسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات ميزة حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم.