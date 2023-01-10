«س وج».. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي للحصول على تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ التقديم لبرنامج تكافل وكرامة مجانا ولا يتطلب دفع أي مبالغ، ويكون من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لنطاق سكن المواطن، ويشترط أن يكون الفرد ذو الإعاقة لديه إعاقة تمنعه عن العمل بشكل منتظم، على أن تكون نسبة العجز أكثر من 50% بناء على قرار اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي المميكن.

وترصد السطور التالية، الأسئلة المتعلقة بالكشف الطبي للحصول على تكافل وكرامة، وفق ما أكده موقع المجالس الطبية المتخصصة، كما يلي.

كيف تحجز موعدا لإجراء التقييم الطبي للحصول على معاش كرامة؟

يتم الحجز من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة من خلال هذا الرابط، وإدخال البيانات التالية «الرقم القومي، والاسم، وتاريخ الميلاد، والنوع، ومحافظة السكن، ومدينة السكن، والعنوان، والحالة الاجتماعية، والوظيفة، والتليفون، ونوع الإعاقة (حركية، ذهنية، طيف توحد، أمراض مزمنة، سمعية، بصرية)»، كما يتم من خلال موقع وزارة الصحة تحديد مكان الكشف والتاريخ والوقت، ثم الضغط على حفظ البيانات.

هل يمكن تعديل موعد الكشف الطبي؟

يمكن إعادة تحديد موعد للكشف الطبي للحصول على معاش كرامة حال عدم الحضور في الموعد الأول، والتعديل يكون مرة واحدة فقط حال الضرورة أو عدم حضور الموعد الأول، ويتم إدخال الرقم القومي، والمحافظة، ومكان الكشف والتاريخ والوقت.

هل يمكن حجز موعد تظلم للكشف الطبي للحصول علي معاش كرامة؟

يمكن حجز تظلم للكشف الطبي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة، وكتابة الرقم القومي والانتظار حتى تظهر بياناتك الشخصية المسجلة، ثم اختيار الإعاقة ومكان التظلم وتاريخ ووقت الكشف، ثم ملء البيانات الأساسية وتحديد مكان وتاريخ ووقت الكشف، ثم حفظ البيانات.

كيف يمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول علي معاش كرامة؟

يتم الاستعلام من خلال الرقم القومي المكون من 14 رقما من هنا، وحال إجراء الكشف والاستحقاق يتم الذهاب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل إقامتك لاستكمال الأوراق، وحال عدم استيفاء الأوراق يتم تجهيز الأبحاث والأشعات التي طلبتها اللجنة لتحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

ما هي الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل؟

- بطاقة رقم قومي سارية وعلى عنوان تابع للوحدة الاجتماعية.

- شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

- إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الأطفال.

- صورة بطاقة التموين للأسر التي لديها بطاقة تموين.

- شهادة وفاة الوالدين في حالات يتم الأب أو شهادة وفاة الأب ووثيقة زواج الأم في حالة وفاة الأب وزواج الأم.

ما هي الأوراق المطلوبة لمعاش كرامة؟

- نفس الأوراق المكتوبة سابقا.

- الرقم الكودي الذي يثبت إتمام الكشف بالقومسيون الطبي المميكن.

- إقرار الوصاية على الأيتام.

- تقدم المواطن للقومسيون الطبي المميكن.