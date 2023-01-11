محافظ بني سويف يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة شرق النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة شرق النيل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، ضمن خطة المحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة، لتشغيل قصر الثقافة وتذليل المعوقات كافة للإسراع بدخوله الخدمة.

جاء ذلك في حضور المهندس أحمد رزق، مدير عام الشؤون الهندسية بالهيئة، ومحمد كمال، مدير عام الثقافة، وعفاف نصيف، مدير قصر الثقافة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

محافظ بني سويف يتفقد تطوير قصر ثقافة شرق النيل

وتفقد المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بأقسام ومكونات المشروع؛ إذ بلغت نسبة التنفيذ 60%، منذ بداية الأعمال أبريل 2022، والمقرر انتهاء المشروع في غضون 20 شهرا من بداية التنفيذ.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن تفاصيل الأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشمل التشطيبات النهائية للجزء الخاص بالمسرح، واستكمال أعمال خزان المياه ضمن منظومة الإطفاء والحرائق، وأعمال رفع كفاءة قاعات الأنشطة، ومتابعة الموقف الحالي للمبنى الإداري، والذي يتكون من 5 طوابق، منها اثنتين «نُزل إقامة»، وأعمال الواجهة الخارجية واللاند سكيب.

محافظ بني سويف: قصر ثقافة شرق النيل يمثل إضافة كبيرة للمحافظة

وأكد المحافظ أهمية الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بقصر ثقافة شرق النيل في بني سويف، والذي سيمثل إضافة قوية في الجانب الثقافي والتوعوى، لاسيما أنه يخدم قطاعا كبيرا من سكان مدينة بني سويف الجديدة، خاصة مع أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول وتكوين الشخصية المصرية، والتصدي للأفكار الهدامة المتطرفة، ورفع مستوى الثقافة للمواطن المصري تجاه أنواع ومصادر الثقافة المختلفة.

بعد توقف 10 سنوات.. عودة العمل بمشروع تطوير قصر ثقافة بني سويف

وأشار «غنيم» إلى أن الزيارة تأتي ضمن عدد من الزيارات والاجتماعات والجهود التي بذلها على مدار عامين، بالتعاون مع الوزارة وهيئة قصور الثقافة، لتذليل المعوقات كافة، التي تعرقل تشغيل قصر ثقافة شرق النيل، الذي لم يستكمل إنشاؤه وتوقف العمل به منذ أكثر من 10 سنوات لوجود بعض المعوقات، مؤكدا أنه أخذ على عاتقه منذ توليه المسؤولية وضمن خطة شاملة، الاستفادة من موارد المحافظة وأصول الدولة على أرضها لصالح المواطن السويفي، وتحسين مستوى معيشته في مختلف النواحي.