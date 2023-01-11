«محمود» من أبطال ذوي الهمم كرمه الرئيس السيسي.. يعلم غيره التعامل مع الكمبيوتر

لم توقفه إعاقته ولم يقف لها مُستسلمًا رافعًا يديه لأعلى ماسكًا منديله الأبيض، بل واجه الظروف مُعلنًا عن نفسه أمام الملأ، المهندس محمود سعيد، تخرج من المعهد العالي للتكنولوجيا والهندسة بعين شمس قسم الاتصالات، ويعمل مُتطوعًا بجمعية رسالة الخيرية، يُعلم الناس طريقة التعامل مع الحاسب الآلي، وبعد سنوات من العمل التطوعي، كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الرئيس السيسي تحدث مع محمود أثناء المؤتمر بعد صعوده للتكريم وحصوله على الجائزة، قائلًا له «أنا فخور بيك يا محمود»، فرد عليه: «أنا في نماذج مني كتير»، فرد الرئيس: «أتمنى أشوفك تاني».

«عفاف»: محمود تحدى إعاقته وأكمل تعليمه

تحدثت والدة المهندس محمود لـ«الوطن»، وتدعى عفاف أحمد، وتعمل مدربة لغة إشارة بسبب فلذة كبديها، فلديها «محمود» وشقيقته «جهاد» من ذوى الإعاقة السمعية «الصم»، تحكي: «محمود من الأشخاص اللي تحدوا إعاقتهم وكمل تعليمه ووصل للمرحلة دي في حياته، رغم إني ذوي الإعاقة السمعية دائمًا بيكون عندهم مشاكل في التعليم، بس محمود قدر يتحدى ويتغلب على ده».

«محمود» في أوائل صفوف المتطوعين

يمتلك «محمود» جزءًا من العطاء دفعه لأن يكون في أول صفوف المتطوعين بجمعية رسالة، وقبل مؤتمر التحالف الوطني، رشحته الجمعية للحضور والتكريم، موضحًة: «التكريم كان للجمعيات المُشتركة في التحالف، الجمعية رشحته وتم قبوله للمشاركة في المؤتمر»، ويساعد المهندس الشباب من فئة الإعاقة السمعية في تعليم الكمبيوتر، ولا يبخل عنهم بأي معلومة يمتلكها.

المهندس في مؤتمرات الشباب وقادرون باختلاف

سعادة كبيرة عاشها «محمود» بعد أن علم بحضوره مؤتمر التحالف الوطني وحضور الرئيس السيسي وتكريمه كأحد أبرز النماذج الناجحة، بحسب والدته، وليست المرة الأولى التي يحضر فيها «محمود» مؤتمرات للشباب: «كان موجود في أكتر من مؤتمر للشباب وشارك بقادرون باختلاف السنين اللي فاتت»، كما يشعر بمسئولية كبيرة نجاح عمله التطوعي: «لما الجمعية وأي حد بيحتاجه مش بيتأخر»، وفقًا لـ«عفاف».

مؤتمر التحالف الوطني بحضور الرئيس السيسي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يعد رُكنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.