حفل زفاف لعروسين هنديين في شرم الشيخ على الطريقة الفرعونية «صور»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الاستعداد لحفل زفاف هندي يقام لأول مرة في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 300 من المدعوين الهنود.

وبدأت التحضيرات للزفاف ليلة أمس، حيث بدأ العروسان في التقاط صور تذكارية مرتدين ملابس فرعونية، إضافة إلى إجراء بروفات للعروسين الهنديين للحفل المزمع إقامته غدا الخميس، بحضور كبار الشخصيات من الهند، كما جرى عمل الديكورات والملابس على الطريقة الفرعونية ليكون حفل زفاف أسطوري تتناقله وسائل الإعلام العالمية.

سياحة الزفاف

من جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن حفلات الزفاف أحد الأنشطة السياحية العالمية التي تشتهر بها بعض المدن العالمية، موضحاً أن مدينة شرم الشيخ شهدت تطورا كبيرا بعد عقد قمة المناخ.

وأشار المحافظ إلى ضرورة استغلال هذا الزفاف والترويج للمدينة في كل وسائل الإعلام، مةضحا أن المدينة جرى تطويرها بالكامل، ورفع كفاءة وتطوير كل الفنادق الموجودة في شرم الشيخ، مما أدى إلى زيادة الترويج السياحي للمدينة، وأصبحت تليق باستضافة مثل هذه الأحداث.

حفل زفاف أسطوري

ووصف المحافظ حفل الزفاف بـ«الأسطوري»، لأنه سيقام على الطراز المصري الفرعوني، حيث جرى تصميم الديكورات والملابس وفقا للحضارة المصرية القديمة.

وانفردت «الوطن»، أول أمس، بنشر خبر استقبال مطار شرم الشيخ الدولي أول رحلة مباشرة قادمة من مطار أحمد أباد الهندي، وعلى متنها 337 راكبا، لحضور حفل زفاف هندي يقام في مدينة شرم الشيخ في إطار استحداث سياحة الزفاف وجذب روادها إلى مصر، وجرى الترحيب بالضيوف والعروسين وتقديم الورود وعزف الموسيقى.

وأقيم المؤتمر بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 150 من الشركات العاملة في تنظيم حفلات الزفاف والفعاليات والمعارض من دولة الهند.