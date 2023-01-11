بـ150 جنيها.. أرخص أماكن لقضاء إجازة نصف العام في شرم الشيخ

تعد مدينة شرم الشيخ المقصد السياحي الأول للأجانب والمصريين، خاصة في فصل الشتاء، إذ تتمتع مدينة السلام بمقومات طبيعية لا مثيل لها في مصر والعالم.

أيام قليلة وتبدأ إجازة نصف العام، ليبدأ أهالي الطلاب البحث عن أماكن للترويح، وقضاء أيام قليلة من الإجازة، وشرم الشيخ تتنوع فيها أسعار الإقامة، لتناسب كل المستويات وكل الأسر.

أسعار الإقامة في شرم الشيخ

تتسابق فنادق شرم الشيخ لجذب المصريين خلال إجازة نصف العام، لتقديم عروض وتخفيضات، خاصة أن الشتاء هذا العام بارد في كل المحافظات.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن أسعار الفنادق في شرم الشيخ تبدأ من 175 جنيها، حتى 5 آلاف جنيه للغرفة الواحدة في اليوم، حسب نجوم الفنادق والخدمات المقدمة للسياح، موضحا أن هناك عروض تقدمها الفنادق والمنتجعات السياحية في إجازة نصف العام لجذب السياح.

نزل الشباب الموتيلات

نزل الشباب في شرم الشيخ من الأماكن الشهيرة التي يقصدها طلاب الجامعات وعدد من الأسر، لانخفاض أسعار الإقامة بها، التي لا تزيد عن 150 جنيها شاملة الوجبات، هناك موتيلات صغيرة في شرم الشيخ، تتراوح أسعارها بين 300 إلى 500 جنيه في الليلة، وهي ثلاث نجوم.

الفنادق الأربع نجوم تتراوح أسعارها بين 400 إلى 800 حنيه بالإفطار، أما الفنادق الخمس نجوم، تتراوح بين 1000 إلى 3000 حنيه في الغرفة المزدوجة، وتقدم بعض الفنادق خصومات وعروض للشركات السياحية، خاصة في المواسم السياحية مثل إجازة نصف العام.