أسامة ربيع: نمتلك منظومة كاملة لأمان السفن العابرة في قناة السويس 

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تمتلك منظومة متكاملة لأمان وسلامة السفن العابرة في قناة السويس، من خلال ما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة في مجال الإرشاد البحري والخدمات الملاحية والإنقاذ.

وأضاف خلال استقباله، اليوم الأربعاء، السيدة ميرا ريزنك، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الإقليمي في مكتب الشئون السياسية والعسكرية، خلال زيارتها الرسمية الأولى لقناة السويس، أنّ الدولة المصرية تولي مشروعات تطوير قناة السويس اهتماما كبيرا، إدراكا منها للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها القناة في المجتمع الملاحي والدولي.

وأشار إلي أنّ هيئة قناة السويس تنفذ مشروعا لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، يستهدف زيادة معدلات الأمان الملاحي بهذا القطاع الحيوي وزيادة أعداد السفن العابرة.

ربيع: الزيارة تعكس التعاون بين مصر والولايات المتحدة

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس، عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي انعكاسا لعلاقات التعاون المشترك الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتشكل قناة السويس أحد دعائمها الأساسية انطلاقا من دورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية واستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.

ميرا ريزنك: جنوح السفينة ايفرجيفن أثبت أهمية القناة

في المقابل، أعربت ميرا ريزنك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الأمن الإقليمي في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، عن تقديرها لهذه الزيارة التي سمحت لها بالتعرف عن قرب عن طبيعة العمل بقناة السويس، مثمنة الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير المجرى الملاحي للقناة وضمان العبور الآمن للسفن بكافة أنواعها.

وأشادت بكفاءة قناة السويس في إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات العملاقة EVER GIVEN، مؤكدة أنّ هذا الحادث أثبت للعالم أجمع أهمية القناة، وقدرتها على التعامل مع المواقف الطارئة والتحديات المختلفة حتى أنها أصبحت بمثابة بيت خبرة، يمكن اللجوء إليه في حالة حدوث مواقف طارئة في المجتمع الملاحي الدولي.