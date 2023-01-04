«التنمية الحضرية»: لا يشترط لحجز شقق «داره» أن يكون المتقدم من نفس سكان المحافظة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «داره» داخل الـ 9 محافظات، تمثل 5% فقط من إجمالي المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، التي جاءت تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى التطوير العمراني داخل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

يمكن للمتقدم حجز وحدة داخل أي محافظة غير محافظته

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه يمكن للمتقدم لحجز شقق مشروع «داره»، حجز وحدة داخل أي محافظة غير محافظته، حيث لا يشترط أن يكون المتقدم من سكان المحافظة المطروح بها الشقق أو من العاملين بها.

وأوضح «صديق» أنه عند البدء في طرح الشقق للمرة الأولى في تاريخ الصندوق، جرى التعاون مع بنك التعمير والإسكان بهدف توفير أنظمة متنوعة للسداد والتقسيط، والتمويل العقاري متاح دون أي شروط، كما تم توفير شقق «داره» بمساحات مختلفة تناسب جميع المواطنين.

مراجعة الطلبات المقدمة يوم الأحد 15 يناير 2023

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن حجز شقق مشروع «داره» سيكون «أون لاين»، من خلال زيارة المتقدم للحجز الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، واتباع الخطوات المطلوبة لاستكمال عملية الحجز.

كما أشار «صديق» إلى أن بنك التعمير والإسكان سيراجع الطلبات المقدمة خلال أسبوع، بداية من يوم الأحد 15 يناير 2023، حتى الخميس 19 يناير2023، ومن ثم تعقبها مرحلة أخيرة لاختيار الوحدات السكنية، اعتبارًا من الأحد 22 يناير 2023 بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الخميس 26 يناير 2023 بحلول الساعة الحادية عشر مساءً.