«التنمية الحضرية»: نتابع أعمال تطوير منطقة «الطيبي» على مساحة 10 أفدنة

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه جارٍ العمل خلال هذه الفترة على أعمال تطوير مشروع روضة السيدة 2، الطيبي «الروضة2»، أحد مشروعات صندوق التنمية الحضرية، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء، بإجمالي 9 عمارات سكنية، بالإضافة إلى مبنى خدمات وحضانة ومنطقة تجارية، بتصميم يراعي النسق الحضاري للمنطقة، والتي تبعد مسافة قليلة عن مسجد السيدة زينب.

«روضة السيدة 2» من أبرز المناطق العشوائية بمصر

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مساحة المرحلة الثانية من مشروع «روضة السيدة»، تبلغ نحو 10 أفدنة؛ إذ كانت منطقة «روضة السيدة 2» واحدة من أبرز المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وفي بداية مشروع تطوير المناطق، جرى إزالة المنازل داخلها، وإخلاءها من السكان، ليعودوا مرة أخرى للتسكين عقب انتهاء المشروع.

وأضاف «صديق» أن مشروع «روضة السيدة 2»، يضم نحو 9 عمارات، بإجمالي 578 وحدة، منهم 6 وحدات إدارية، ومبنيين خدميين، ومبنى حضانة، ومنطقة ملاعب، وجارٍ العمل خلال هذه الفترة في مرحلة الأساسات، على أحدث نظام مقاوم للزلازل.

تتكون العمارة الواحدة داخل المشروع من أرضي و5 أدوار متكررة

ونوه رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن مشروع «روضة السيدة 2»، سيراعي الطراز المعماري الإسلامى، ليتناسب مع طبيعة المنطقة، وقربها من مسجد السيدة زينب، كما سيجرى تصميم العمارات داخله بأحدث التصميمات.

كما أشار «صديق» إلى أن مشروع «روضة السيدة 2» يتكون من 16 عمارة سكنية، تتكون الواحدة داخل المشروع من أرضي و5 أدوار متكررة، كما أن كل عمارة داخل المشروع سيكون بها وحدات تجارية بالدور الأرضي.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع «روضة السيدة 1» جرى تنفيذه على الطابع المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المنطقة الإسلامية، بالإضافة إلى استخدام أحدث التصميمات المعمارية الطرازية.

وشدد «صديق» على أن مشروع «روضة السيدة» بمرحلتيه الأولى والثانية، يعد «كومباوند» متكاملًا، به وحدات سكنية وتجارية إدارية، وغيرها من الخدمات المختلفة.