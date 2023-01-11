تفاؤل بتراجع أسعار الدقيق خلال أيام..وتجار: الإفراجات الجمركية كلمة السر

أجمع تجار ومستوردون في الغرف التجارية، على تراجع مرتقب في أسعار الدقيق والردة، بالتزامن مع الإفراجات الكبيرة عن السلع الاستراتيجية في المواني، وخاصة الكميات الضخمة من القمح يوم 16 يناير الجاري، وسط دعوات للشراء على قدر الحاجة فقط دون تخزين.

قال محمد يزيد، مدير مبيعات أحد شركات إنتاج وبيع الدقيق، إن الأسعار ستتراجع خلال أيام قليلة، خاصة الدقيق والردة، وذلك في أعقاب خروج كميات كبيرة من القمح منتصف الشهر الجاري من المواني.

أضاف «يزيد» لـ«الوطن» أن حالة الخوف والقلق من شح السلع تُغذي سياسة التخزين، وتدفع التجار للشراء أكثر من الحاجة، وبالتالي تؤدي إلى نقص المعروض من الدقيق، وارتفاع أسعاره، إلا أن الشراء على قدر الحاجة خاصة مع بوادر الانفراجة الحالية وتوجيهات وزارة المالية بالإفراج عن البضائع والسلع من الموانيء.

تتراوح أسعار الدقيق حسب جودة المطاحن والنولون والتعبئة والتغليف، بين 14 ألف و16 ألف جنيه، وأشهر هذه الأصناف الدقيق الفاخر استخراج 72% ويختلف بحسب المنشأ بين الروسي والأوكراني والأسترالي، ويحمل أسماء تجارية عديدة في السوق، بين المعبأ والسائب.

الأسابيع المقبلة ستشهد استقرارا

وقال مصطفى علي، عضو الجمعية العمومية لشعبة المخابز، إن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات ملحوظة، وأن الأسابيع المقبلة ستشهد استقرارا في أسعار الدقيق، خاصة مع ضخ المزيد من الكميات التي تعاقدت عليها الدولة الفترة الأخيرة.

من جانبه، قال رئيس شعبة المطاحن بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، حسين البودي، إن تكلفة طن الدقيق 13 ألف جنيه، والدولة تدعم المخابز بحوالي نصف هذا المبلغ، فتقدم الدقيق استخراج 87.5 للمخابز بسعر 6900 جنيه، بينما تتحمل في المقابل 6100 جنيه.

أسعار مدعمة للمخابز

أضاف رئيس شعبة المطاحن بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه من المتوقع أن تستقر أسعار الدقيق الحر في السوق الأيام المقبلة بشكل كبير، وتتدخل الدولة من أجل مواصلة تقديم هذه السلع الاستراتيجية بأسعار مدعمة للمخابز، حيث تنتج 300 مليون رغيف عيش يوميا بسعر 5 قروش.