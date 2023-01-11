ماهي الفئات المستفيدة من المعاش حال وفاة المؤمن عليه؟.. خبير يوضح

كشف القيادي العمالي هشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية، عن الفئات المستفيدة من المعاش حال وفاة المؤمن عليه، وفقا لما ورد في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

الفئات المستفيدة من المعاش حال وفاة المؤمن عليه

وقال إن المستفيدين من المعاش حال وفاة المؤمن عليه: «الأرامل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم، في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد».

وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتضمن العديد من المميزات التي لم تكن موجودة من قبل، ويأتي في مقدمتها فئة العمالة غير المنتظمة، وكذلك التصنيفات التي تندرج تحت هذه الفئة التي تتولاها الدولة أهمية كبرى.

العمالة غير المنتظمة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

وتضمنت تصنيفات فئة العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون التأمينات: «الباعة الجائلون وغيرهم من عمال التراحيل، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وخدم المنازل، ومحفظو القرآن الكريم، والمرتلون من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة».