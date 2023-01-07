سن المعاش الجديد في قانون العمل للقطاعين الخاص والحكومي.. وموعد التطبيق

الاستفسار عن سن المعاش الجديد، أمر شغل بال العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعد من الأسئلة الشائعة حول مشروع قانون العمل الجديد، وأحد أبرز الخلافات في مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسبب مواد مشروع قانون العمل التي في انتظار التوافق على مشروع قانون العمل الجديد من أجل التمهيد لصدوره من البرلمان، وسط ترقب ملايين العمال من القطاع الخاص.

سن المعاش الجديد

الحديث عن سن المعاش الجديد، يأتي بالتزامن مع ما ورد في قانون التأمينات، إذ سيكون الوصول إلى سن المعاش عند 65 عامًا، الأمر الذي يجرى تطبيقه في نهاية عام 2040 المقبل، أي بعد 17 عاما.

وجرى تحديد سن المعاش في القطاع الخاص عند 60 عاما بحسب مواد مشروع قانون العمل الجديد، وذلك علاوة على مع وضع بعض الحالات التي يجوز خلالها مد سن المعاش الجديد.

القانون نص على رفع سن المعاش الجديد بشكل تدريجي، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 41 بالأحكام العامة بقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، ولخطة من أجل رفع السن وذلك لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، كما يلي:

سن المعاش الجديد في قانون العمل

رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032، ثم رفع سن المعاش لـ62 عامًا في يوليو 2034، ثم رفع سن المعاش لـ63 عامًا في يوليو 2036، ثم رفع سن المعاش لـ64 عامًا في يوليو 2038، ثم رفع سن المعاش لـ65 عامًا في يوليو 2040.

وعليه يجرى تحديد سن الشيخوخة من خلال قرار من الوزير المختص، بناءً على سن المعاش الجديد، ويصدر من رئيس مجلس الوزراء، ليكون في عمر 65 عاما من 1 من يوليو عام 2040، بحسب للمادة 41 من قانون التأمينات.