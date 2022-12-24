«في خدمتك».. كيف تنهي إجراءات توكيل صرف المعاش للوالدين؟

يبحث العديد من المواطنين عن أسهل الطرق للحصول على الأوراق القانونية، إذ سهلت وزارة العدل على كبار السن الإجراءات القانونية بشكل عام لإراحتهم، حتى لا يواجهوا صعوبات صحية خلال انتقالهم للمكان المخصص للحصول على مستحقاتهم المالية الخاصة بهم، ومن ضمنها صرف المعاش بعد سن التقاعد، إذ تقدم هذه الخدمة من خلال مستندات بسيطة وسعر زهيد.

توكيل صرف المعاش عبر مكاتب الشهر العقاري والتوثيق

وكانت وزارة العدل، قد قدمت من خلال مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة لإراحة كبار السن لتقليل العبء عليهم، وذلك في 15 دقيقة فقط، وأتاحت وزارة العدل ذلك عبر التوجه لأقرب مكتب للشهر العقاري والتوثيق، لاستخراج «توكيل صرف المعاش».

سعر زهيد لتقديم خدمة «توكيل صرف المعاش»

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، رسوم تقديم الخدمة «توكيل رسمي عام لصرف المعاشات»، بتكلفة 5 جنيهات فقط، ومستندات بسيطة لتقديم التوكيل، وهما مستندان فقط.

مستندان فقط لتقديم خدمة توكيل رسمي عام لصرف المعاشات

-المستند الأول: أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل، تطلبه المصلحة لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام لصرف المعاش».

-المستند الثاني الذي تطلبه مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام لصرف المعاش»، البيانات الخاصة بالوكيل وتتضمن اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

خدمة التوكيل حق الأشخاص الطبيعيين والاعتبارية

يأتي ذلك إضافة إلى منح مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بعض الأشخاص والجهات طلب «توكيل رسمي عام لصرف المعاش» وهم الأشخاص الاعتبارية والطبيعيين، وذلك حال صعوبة تحرك كبار السن من خارج منزلهم، يمكنهم طلب «سيارة التوثيق المتنقلة».