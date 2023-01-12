3 حالات تمنح المستحق صرف المعاش بعد سن الـ21.. أبرزها العجز عن الكسب

نص قانون التأمينات الاجتماعية، رقم 148 لسنة 2019، في مواده ما يضمن حقوق أصحاب المعاشات وذويهم في حالة وفاة المؤمن عليه، ومنها إجازة طلب المؤمن عليه الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

قانون التأمينات الاجتماعية

وحرص المشرع أن يعطي لمستحقي المعاش عن المؤمن عليه، أحقية في صرف المعاش حتى بعد العام 21، وذلك من خلال المادة 98، التي نصت أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ووفقا للقانون، فإن المقصود بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.

الاستثناء من صرف المعاش بعد سن 21

وتنص المادة 100، من القانون على أن يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

- العاجز عن الكسب.

- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.