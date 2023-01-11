تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة في المنيا دون إصابات

اصطدمت، مساء اليوم الأربعاء، سيارة ملاكي بعمود إنارة على طريق قرية القرداحي، شرق النيل بمركز المنيا، مما أحدث تلفيات بالعمود دون وقوع مصابين أو أضرار بشرية.

اصطدام سيارة بعمود إنارة

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «2943 ن ر ا»، ملاكي، بعمود إنارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها الذي أصيب إصابات سطحية.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، والفحص، تبين أنه أثناء سيار السيارة على طريق القرداحي بالوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بشرق النيل، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدمت بعمود إنارة مما أحدث تلفيات بالعامود دون مصابين.

5 حوادث طرق متفرقة في المنيا

وشهدت محافظة المنيا، اليوم، وقوع 5 حوادث طرق في أماكن متفرقة أسفرت عن إصابة 15 شخص، حيث أصيب 7 بينهم 6 سيدات إثر انقلاب تروسيكل بالصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار، كما أصيبت 3 طالبات صدمتهن سيارة مجهولة بمدينة بني مزار وفرت هاربة، وأصيب 4 في انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي، واصطدام أخري برصيف بالطريق الزراعي، كما أصيبت طفلة صدمتها سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي بمركز المنيا.