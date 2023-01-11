إصابة طفلة صدمتها سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي في المنيا

أصيبت طفلة بغيبوبة تامة، اليوم الأربعاء، حيث صدمتها سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، أمام قرية ماقوسة بمركز المنيا.

وصول طفلة مصابة إلى المستشفى

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول الطفلة «حنان- ع»، 9 سنوات، إلى مستشفى المنيا العام، مصابة بغيبوبة تامة وبتر جزئي بالذراع الأيمن.

التحفظ على السيارة

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطفلة صدمتها السيارة رقم «4951 ن ج د»، ربع نقل، على الطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان» أمام قرية ماقوسة، بسبب السرعة الزائدة، وتم ضبط السيارة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وأصيب، عصر اليوم، 7 أشخاص، بينهم 6 سيدات يعملن في مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي، إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالقرب من قرية البهنسا في مركز بني مزار، وجميع المصابين من قرية منشية اليوسفي، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالحادث وتم التحفظ على التروسيكل.