إصابة 6 عاملات بمزرعة في انقلاب «تروسيكل» على «صحراوي المنيا»

أصيب 7 أشخاص بينهم 6 سيدات يعملن في مزرعة بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، إثر انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، أمام مركز بني مزار شمالي محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، على الطريق الصحراوي الغربي بالمينا.

نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب التروسيكل على جانب الطريق بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 6 سيدات، وجميع المصابين يعملون في مزرعة بالطريق الصحراوي، وهم: مصطفى عبد الحليم 20 عاما، وردة نصر 19 عاما، مديحة إبراهيم 55 عاما، بطة عبد القادر 22 عاما، حمدية حسن 35 عاما، وفاء كامل 25 عاما، فوزية علي 42 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية منشية اليوسفي التابعة للوحدة المحلية بصندفا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مركز سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، إذ تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، وجرى التحفظ على التروسيكل، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.