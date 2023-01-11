«الأرصاد» تكشف عن طقس مدن القناة غدا: أمطار رعدية وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس محافظات القناة غدا الخميس، لافتة إلى أنه يشهد سقوط أمطار وتكون الشبورة المائية صباحا.

وذكر بيان الأرصاد، أن محافظات القناة وجنوب الوجه البحري، تشهد سقوط أمطار قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 50%، مع تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة، خلال الصباح الباكر، ونشاط الرياح لتصل سرعتها إلى 30كم/ ساعة، واتنشار الغيوم الكثيفة.

درجات الحرارة على مدن القناة

وتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة غدا فى محافظات القناة، السويس 18 العظمى والصغرى 11 درجة مئوية، الإسماعيلية 19 العظمى الصغرى 11 درجة، بورسعيد العظمى 18 أما الصغرى 11.

البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب

أشار إلى أن حالة البحر المتوسط خلال طقس الخميس، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به، يتراوح بين متر وربع إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.