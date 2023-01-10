طقس مدن القناة غدا الأربعاء.. غائم جزئيا وشبورة مائية على الطرق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء لطقس محافظات القناة غدا الأربعاء 11 يناير، ثالث أيام شهر طوبة، مؤكدة تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي.

شبورة مائية على الطرق

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس ثالث أيام شهر طوبة في محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد يشهد تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح والتي قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويكون الطقس غائم جزئيا، والرياح معتدلة وتسجل 20 كم /ساعة.

وأشار البيان أن درجات الحرارة المتوقعة غدا في السويس العظمى 19 والصغرى 11 درجة، والإسماعيلية 20 العظمى والصغرى 11 درجة، بورسعيد العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

حالة البحر المتوسط

وأوضح البيان أن حالة البحر المتوسط في طقس محافظات القناة غداً معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح جنوبية غربية، أما البحر الأحمر فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية.