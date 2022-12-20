طقس محافظات القناة غدا الأربعاء.. شبورة مائية وسقوط أمطار بنسبة 30%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس غدا الأرربعاء في محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، موضحة تكون الشبروة المائية صباحا على الطرق، مع فرص لسقوط أمطار وانتشار الغيوم بشكل جزئي.

طقس مدن القناة غدا الأربعاء

وذكر بيان الأرصاد، أن طقس مدن القناة غدا الأربعاء يشهد تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة، وكذلك بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحر ي وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص سقوط أمطار على مدن القناة

وأوضحت الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مدن القناة بنسبة حدوث 30%، وكذلك خليج السويس ومدن جنوب محافظة البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

وتضمن البيان توقعات حالة البحر المتوسط، موضحا أنها مضطربة مع ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به متر وربع إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية أيضا.