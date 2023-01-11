أول صورة للفنان نعيم عيسى من داخل المستشفى.. وابنه: «حالته تتحسن»

حرص نجل الفنان نعيم عيسى، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد دخوله أحد مستشفيات الإسكندرية مؤخرًا، مؤكدًا أنّ الحالة تشهد تحسنًا كبيرًا، وقد يُصرح له بالعودة إلى المنزل خلال الساعات المُقبلة.

وقال سامي نعيم، لـ«الوطن»، إنّ الفريق الطبي المُعالج له، سيُحدد قراره خلال ساعات، حول خروج والده نعيم عيسى من المستشفى من عدمه، قائلًا: «الحمد لله كل التحاليل كويسة، واحتمال يخرج من المستشفى ويستكمل العلاج في المنزل، خصوصًا أن كورس العلاج المُكثف سيتوقف عنه اعتبارًا من مساء اليوم».

وأشار إلى أنّ أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يتواصل مع الأسرة طوال الوقت، بشأن الاطمئنان على الحالة الصحية لوالده الفنان نعيم عيسى، حيث وجه الشكر له ولمجلس النقابة بشكلٍ عام، مناشدًا الجمهور بضرورة الدعاء له لحين التماثل للشفاء والعودة إلى منزله.