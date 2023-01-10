تطورات الحالة الصحية للفنان نعيم عيسى.. خرج من العناية المركزة

شهدت الحالة الصحية للفنان نعيم عيسى، تحسنًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد دخوله أحد مستشفيات الإسكندرية الأسبوع الماضي، وحجزه بالرعاية المركزة.

وحرص سامي نعيم، في تصريح لـ«الوطن»، على طمأنة الجمهور بشأن الحالة الصحية لوالده الفنان نعيم عيسى، مؤكدًا أن الحالة شهدت تحسنًا وخرج من العناية المركزة، وانتقل إلى غرفة عادية بالمستشفى، حيث لازال تحت الملاحظة الطبية لحين التماثل للشفاء.

استجابة للطعام بشكلٍ تدريجي

وأشار إلى أنّ والده الفنان نعيم عيسى، صار يستجيب لتناول الطعام بشكلٍ تدريجي، بعد امتناعه لأيامٍ متواصلة عن الطعام والشراب قبيل دخوله المستشفى، وإصابته بالجفاف، مُطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء والعودة إلى منزله.

ووجه ابن نعيم عيسى، الشكر إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لحرصه على توفير الدعم الدائم للأسرة، حيث يُباشر الحالة الصحية على مدار اليوم، كما وجه مجلس النقابة بمُتابعة الحالة الصحية.

تكريم نعيم عيسى في مهرجان القاهرة للدراما

وكان الفنان نعيم عيسى، جرى تكريمه على هامش الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما في شهر سبتمبر الماضي، ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين، إذ ترأس الدورة الأولى الفنان يحيى الفخراني، وحظى ظهوره على خشبة المسرح إعجاب قطاع كبير من الجمهور، كونه جاء ظهورًا بعد سنواتٍ طويلة من الغياب.