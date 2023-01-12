مدير مركز إعلام كفر الشيخ: نسعى لتفعيل التواصل مع المديريات الخدمية كافة

أكد محمد سليمان، مدير المركز الإعلامي بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أنه قد جرى تفعيل التواصل مع المديريات الخدمية كافة، لتجميع الأخبار على مدار الساعة ومن ثم إرسالها للصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية.

عدد الأخبار اليومية والصادرة عن المركز الإعلامي

وذكر «سليمان»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدد الأخبار اليومية والصادرة عن المركز الإعلامي بديوان عام محافظة كفر الشيخ والذي يجرى إرسالها للصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية يصل ما بين 15 إلى 25 خبر يومي متنوع.

وأكد مدير المركز الإعلامي بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أنه سيجرى خلال الفترة الماضية تنظيم دورات تدريبية لمسؤولي الإعلام بمجالس المدن، والمديريات الخدمية، لكيفية صياغة الأخبار، وضرورة احتواء الخبر على المقومات الرئيسية «مقدمة، ومتن، وخاتمة»، فضلا عن توجيه وحدات الإعلام بانتقاء الأخبار النوعية والتقاط الصور الفوتوغرافية الناجحة، وتغطية جميع النشاطات، والعمل على سرعة إنجازها، لافتاً إلى أنه تم توحيد اسم الصفحات الخاصة بمجالس المدن، لتكون «المركز الإعلامي لمجلس مدينة ...»، لسهولة الدخول عليها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد سليمان، أن كل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بكفر الشيخ لديها صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالإضافة إلى صفحات المديريات الخدمية، ومراكز البحوث، وغيرها، فضلا عن الصفحة الرسمية للمحافظة بعنوان «محافظة كفرالشيخ»، والتي يجرى من خلالها نشر الأخبار كافة الخاصة بالمحافظة ووحداتها المحلية ومديرياتها الخدمية علي مدار الساعة.

إبراز الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار «سليمان»، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتفعيل العمل الإعلامي، ونشر مجهودات مجالس المدن والمديريات الخدمية كافة، وإبراز الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تُقدمه الدولة من خدمات متعددة في القطاعات كافة، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.