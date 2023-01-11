مواصفات الوحدات السكنية بمشروع تطوير العواصم: 3 غرف و3 حمامات

مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أطلقه صندوق التنمية الحضارية التابع لرئاسة مجلس الوزراء في 2020 بعدة محافظات، بينها محافظة سوهاج، وفقا لتصريح المهندسة صباح عثمان حسن مدير وحدة التنمية الحضارية بسوهاج لـ«الوطن»، حيث تم بالمرحلة الأولى العاجلة، إنشاء 20 عمارة سكنية تضم 1372 وحدة سكنية.

مواصفات الوحدات السكنية بمشروع تطوير عواصم المحافظات

أوضحت «عثمان»، مواصفات الوحدات السكنية أنها جميعا بالنموذج الأول 120 مترا، والنموذج الثاني بمساحة 175 مترا، بتشطيبات سوبر لوكس جاهزة على التسليم للسكن، النموذج الأول يتكون من 3 غرف وحمام ومطبخ وصالة، والنموذج الثاني يتكون من 3 غرف و3 حمامات ومطبخ وصالة.

موقع الوحدات السكنية بمشروع عواصم المحافظات في سوهاج

صرحت «عثمان»، بأن الوحدات السكنية تقع بحي غرب خلف معهد الأورام بمحافظة سوهاج، وهي إحدى المناطق السكنية متكاملة الخدمات، والقريبة من الأماكن الحيوية بالمحافظة.

طرح الوحدات السكنية بمشروع تطوير العواصم

أضافت أنه جرى طرح جزء من الوحدات السكنية بالمشروع «أول عمارة سكنية» 18 ديسمبر الماضي 2022، من خلال بنك الإسكان والتعمير.