نائب رئيس بنك بلوم سابقا: الاقتصاد المصري يمتلك فرصا عديدة بشرط حسن استغلالها

قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن الأهم بالنسبة للمستورد، توافر الدولار وليس سعره، إذ أن توافر الدولار سينعكس على حجم الأعمال، وذلك لمصلحة المستهلك، مؤكدا أهمية استكمال الخطوات الإصلاحية وخاصة الإصلاح المالي خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من الفرص، بشرط أن نحسن استغلالها.

وأضاف «متولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أن التدفقات الدولارية القوية اليوم، تعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمين على إدارة السياسة النقدية مؤخرًا، وفي مقدمتها تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقة على العملات الأجنبية، والتركيز على استهداف معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ورفع مستويات الفائدة بالبنوك لاستعادة الثقة في العملة المحلية.

وتوقع حدوث عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين، مع عودة الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي لتصحيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.