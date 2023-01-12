طقس السويس اليوم.. شبورة وأمطار متوسطة والعظمى تسجل 18 درجة

أوضح البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس محافظة السويس اليوم الخميس، يشهد تكون الشبورة المائية وتوافر فرصة لسقوط أمطار وبرودة.

وذكر بيان الأرصاد أن طقس محافظة السويس يكون غائما، بارد صباحا وخلال ساعات الليل، وتتوافر الفرصة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة، والتي قد تكون رعدية بنسبة حدوث 50% تقريبا، مع تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس.

طقس السويس اليوم الخميس

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم الخميس، أن درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11، وسرعة الرياح تكون نشطة 30 كم/ ساعة، ونسبة الرطوية 53%، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر وربع إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

انتظام حركة الأسواق والتنقل

وتستمر أجهزة محافظة السويس، في رفع درجة الاستعداد، لمواجهة أي طوارئ قد تحدث في طقس السويس، والتي أعلنتها مع بداية ظهور عدم استقار الطقس في المحافظات، وسط تشديدات مستمرة من اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على رؤساء الأحياء ومسؤولي الجهات المختلفة العاملة في السويس والمعنية برفع أثار التقلبات الجوية حال حدوثها، بالجهازية التامة للتدخل الفوري في أي وقت تتطلب الأحوال الجوية ذلك.

وشهدت محافظة السويس انتظام في حركة الأسواق والتنقل بين أحياء المدينة، وعلى الطرق الخارجية.