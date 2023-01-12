مصرفي: ارتفاع تعاملات «الإنتربنك الدولارية» بين البنوك إلى 750 مليون دولار

كشف مصدر مصرفي مسؤول، عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق «الإنتربنك الدولاري»، خلال تعاملات أمس، بشكل كبير لتتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار للمرة الأولى منذ أشهر، مقارنة بنحو 150 مليون دولار فقط كمتوسط، خلال الفترة الماضية.

البنوك تلقت تدفقات قوية بالعملة الأجنبية

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنّ البنوك تلقت أيضًا تدفقات قوية بالعملة الأجنبية خلال تعاملات اليوم، بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى، والتي عادت للاستثمار في السوق المصرية من جديد، بعد غيابها لفترة طويلة، وهو ما يؤكد عودة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري، وفي إجراءات السياسة النقدية المتبعة مؤخرًا.

وأضاف أنّ سوق الصرف شهد، خلال الأيام الماضية، حركة تنازلات كبيرة عن العملة الأجنبية من جانب عملاء البنوك المحلية، بعد طرح شهادات الادخار بعائد 25% سنوي و22.5% شهري، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الدولار وأدى إلى تراجعه في نهاية تعاملات اليوم لأقل من 30 جنيهًا بعدما كان قد كسر مستوى الـ32 جنيهًا في بداية اليوم.

التدفقات الدولارية القوية اليوم تعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط

وأشار إلى أنّه للمرة الأولى منذ فترة طويلة، تم العودة مرة أخرى لتسعير أسهم الشركات المصرية في البورصات الدولية GDR بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية، مؤكدا أنّ التدفقات الدولارية القوية اليوم تعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية مؤخرًا، وفي مقدمتها تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقية على العملات الأجنبية، والتركيز على استهداف معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ورفع مستويات الفائدة بالبنوك لاستعادة الثقة في العملة المحلية.

شركات الصرافة العربية حولت تدفقات دولارية

وكشف عن قيام شركات الصرافة العربية بتحويل تدفقات دولارية جيدة لشركتي الصرافة التابعتين لبنكي الأهلي ومصر، وتوقع المصدر أنّ تشهد الفترة المقبلة عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين مع عودة الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي المصري لتصحيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.