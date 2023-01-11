مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «الجمهوري» يقف خلف تسريب وثائق سرية من مكتب بايدن

كشف رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، تفاصيل قصة الوثائق السرية الخاصة بالرئيس الأمريكي والتي اكتشفها محامٍ في مكتبه، لافتًا إلى أن الحزب الجمهوري هو الذي يقف خلف إظهار هذه الوثائق حتى يستطيع استغلال هذه النقطة للهجوم على بايدن.

عضو لجنة الاستخبارات بـ«النواب الأمريكي» طالب بفتح تحقيق تقرير أضرار

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الحزب الجمهوري بدأ الهجوم على بايدن بالفعل، مشيرًا إلى أن مارك تيرنر، العضو الجمهوري في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، فتح تحقيقا في هذه القضية وأجرى تحقيق تقرير أضرار الناجمة عن تسريب هذه الوثائق.

ترامب تساءل عن أسباب عدم مداهمة منزل بايدن حتى الآن

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان له تعليق على هذه الوثائق المسربة تساءل فيها عن سبب عدم مداهمة منزل بايدن الآن ومداهمة البيت الأبيض وتفتيشه كما حدث معه من قبل.

وكان محامي بايدن قد أعلن اكتشافه بعض الوثائق السرية في مكتب خاص ببايدن، لافتًا إلى أنه كان يحتفظ بها رغم أنها سرية للغاية منذ توليه منصب نائب الرئيس باراك أوباما.